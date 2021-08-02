На цветочном фестивале в Александрии презентовали полтысячи новых сортов гладиолусов (видео)

Организовала фестиваль общественная организация "Гладиолусы без границ". Его цель – показать посетителям как можно больше сортов этих цветов

В городе Александрия Кировоградской области прошел двухдневный фестиваль гладиолусов. / Фото: Depositphotos

В Александрии Кировоградской области прошел фестиваль гладиолусов. Ярким разнообразием порадовали два десятка селекционеров со всей страны. Они представили полтысячи новых сортов.

Как говорится в сюжете "Сегодня", гладиолус очень капризный и нежный. Каждый цветок уникальный, со своими цветами и оттенками. В Украине их более 8000 разновидностей. И каждый год выводят новые сорта.

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Так, новый сорт вывела Александра Патока, селекционер из Киева. На фестивале его впервые увидели люди. Все посетители могут предложить свои варианты, как его назвать. Затем селекционер выберет название, под которым сорт пойдет в жизнь.

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