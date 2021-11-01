На Днепропетровщине от COVID-19 умерли два известных чиновника

Оба мужчиныы умерлы от коронавируса / Коллаж "Сегодня"

На Днепропетровщине от осложнений, связанных с коронавирусомскончались советник председателя Днепропетровской ОГА Владимира Резниченко и депутат Павлоградского райсовета Олег Паршин, а также депутат Днепропетровского областного совета Владимир Рой.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

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Подробности

Внештатному советнику губернатора Днепропетровской области Олегу Паршину было 49 лет.

Как сообщает депутат Днепровского горсовета Юлия Дмитрова, Паршин умер прошлой ночью от коронавируса. Паршин занимался бизнесом, волонтерством и разоблачением коррупционных схем. Принимал активное участие в развитии региона. Также известно, что он был противником вакцинации от COVID-19.

Депутату Днепропетровского облсовета 8-го созыва Владимиру Рою было 60 лет. Он умер от осложнений, связанных с коронавирусной болезнью. Рой был крупным фермером и бизнесменом, принимал активное участие в жизни Раевской объединенной территориальной громады.

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Фото "Днепр Оперативный".

Фото "Днепр Оперативный".

Статистика

За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).

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