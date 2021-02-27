На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 февраля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование.
В районе населенного пункта Пески противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов с 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.
Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.
У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия.
В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.
На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ.
Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.
Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также известно, что с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель.
Также на Донбассе погибли двое военнослужащих.
Новости на эту же тему: