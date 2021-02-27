На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 февраля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование.

В районе населенного пункта Пески противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов с 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия.

В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ.

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Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также известно, что с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель.

Также на Донбассе погибли двое военнослужащих.