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Сутки на Донбассе. Боевики ударили из минометов и получили "ответку"

30 июня, 08:27

Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 29 июня, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 30 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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