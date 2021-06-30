Сутки на Донбассе. Боевики ударили из минометов и получили "ответку"

Фото: facebook.com/24th.brigade
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 29 июня, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.
- Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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С начала текущих суток, 30 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.
- Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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