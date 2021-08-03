На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу разграничения. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 августа, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
- Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
- В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
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С начала текущих суток, 3 августа, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
- В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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