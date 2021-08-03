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На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь

3 августа, 08:06

Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу разграничения. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 августа, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 3 августа, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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