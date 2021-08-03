На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу разграничения. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 августа, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Возле Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

и российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Читайте также:

Пытал и убивал: СБУ передала в суд дело главаря горловских боевиков Безлера

С начала текущих суток, 3 августа, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Реклама

Вблизи населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: