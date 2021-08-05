На Донбассе ранен украинский военный. Где шли бои

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил боевое травмирование. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Кроме того, за минувшие сутки, 4 августа, боевики восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
- Возле Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
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С начала текущих суток, 5 августа, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе ранен еще один украинский военный.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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