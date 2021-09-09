На Донбассе не прекращаются обстрелы – ранены двое бойцов ВСУ. Где шли бои

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 8 сентября, они 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Где шли бои

В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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С начала текущих суток, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Миномет и 4 танка: ОБСЕ заметила военную технику боевиков на Донбассе

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили военную технику боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о крупнокалиберном миномете, танках и БМП, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

ОБСЕ зафиксировала миномет, размещенный в нарушение линий отвода в

неподконтрольном правительству районе Луганской области. Речь идет о миномете "Сани" 120-го калибра. Его заметил беспилотник ОБСЕ возле Сентяновки.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, боевики разместили 4 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Предположительно это танки Т-64 или Т-72. Их заметил патруль на полигоне вблизи н. п. Терновое.

Кроме того, боевики размещают на Донбассе бронированные машины. Три БМП заметил патруль ОБСЕ вблизи н. п. Долгое в Луганской области.

Ранее мы сообщали, чтоу4боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.