На Донбассе 40 тысяч человек остались без воды (видео)

40 тысяч жителей прифронтового Торецка и еще четырех населенных пунктов почти неделю живут без воды. Причина – авария на водопроводе, которая произошла в серой зоне.

Ликвидировать порыв невозможно – боевики постоянно обстреливают территорию. Когда дадут воду – узнавал военный корреспондент новостей "Сегодня" Егор Логинов.

Воду людям подвозят по графику. Спасатели работают круглосуточно. На помощь пришли и из соседних городов.

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По словам руководителя военно-гражданской администрации города Торецк Василия Ченчика, было размещено девять емкостей по 5000 литров в самых критических местах, где больше скопления населения и разработан график подачи питьевой воды.

Авария на водопроводе произошла в серой зоне. Ведь вода в Торецке и прилегающих мест идет с временно оккупированной Горловки. Несколько дней российские наемники не давали украинским ремонтникам дойти до места прорыва. Потом якобы разрешили. Как оказалось, только на бумаге – рассказывает бригадир водоканала.

За час ремонтная группа снова попыталась добраться места аварии – и снова автоматная очередь. Анатолий, уже неоднократно, рискуя жизнью, ремонтировал водопровод в зоне боевых действий, говорит: такой агрессии со стороны боевиков раньше не было.