На Донбассе активизировались боевики: где были обстрелы

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за последние сутки, 6 июня, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Недалеко от Песков противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Это оружие запрещено Минскими договоренностями.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино враг дважды открывал огонь в сторону ВСУ со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Луганского оккупанты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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С начала текущих суток обстрелов не было. Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним, экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми.

Кроме того, оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

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