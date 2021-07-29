На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жарко

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Getty Images, Сегодня

На Донбассе за последние сутки, 28 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Боевики стреляли по позициям ВСУ из минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

Зайцево;

Водяное;

Пески;

Новотошковское;

Широкино;

Пивденне;

Каменка;

Авдеевка.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А в районе Пивденного российские наемники дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. К счастью, в результате обстрелов боевиков наши бойцы не пострадали.

С начала этих суток, 29 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, из-за активизации боевиков на Донбассе украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы.

Также ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

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