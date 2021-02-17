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На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку"

17 февраля, 07:32

Мария Дмитренко

Потерь среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 16 февраля, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Красногоровки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного.

Кроме того, вблизи населенного пункта Южное оккупанты вели огонь из снайперского оружия. На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Боевых потерь нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее мы сообщали, что боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции.

Также напомним, на Донбассе погибли двое военнослужащих.

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