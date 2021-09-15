На Донбассе боевики из артиллерии обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

Оккупанты ударили по наблюдателям. Коллаж "Сегодня"
На Донбассе боевики обстреливают не только позиции ВСУ, но и атаковали из артиллерии наблюдательную миссию Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Об этом сообщает штаб ООС.
Военные напомнили, что согласно последним мирным договоренностям в июле 2020 года была развернута сеть наблюдательных групп вдоль всей линии разграничения, куда входят 13 постов наблюдения, оснащенные автомобилями белого цвета со специальной надписью.
"14 сентября в 23:15 со стороны позиций РФ, которые находятся в районе Шахта 6/7, был осуществлен преступный обстрел автомобиля украинской стороны в СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумов, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм. В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", – говорится в сообщении.
Украинская сторона в СЦКК заявляет, что Россия своими действиями доказывает заинтересованность в дальнейшей эскалации на фронте и нежелание закончить войну.
"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств", – подчеркнули военные.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены.
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненных и двое получили боевые травмы.
- 12 сентября – один погибший и трое раненных.
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий.
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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