На Донбассе боевики нанесли урон ВСУ, но нарвались на "ответку"

Боевики обстреляли ВСУ, у наших потери. Коллаж "Сегодня"
На фронте не утихают вражеские обстрелы. За прошедшие сутки боевики 7 раз атаковали позиции украинской армии, в результате чего двое бойцов получили ранения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Где стреляли оккупанты:
- вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра;
- в районе Павлополя российские наемники дважды атаковали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
Военные также заметили в Луганской области пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – заявили в ООС.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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