На Донбассе боевики не прекращают огонь, ранены двое военных

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток, 2 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 сентября, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Где шли бои

В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен еще один украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: