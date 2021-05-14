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На Донбассе не утихают боевики: ВСУ понесли потери

14 мая, 07:42

Татьяна Очеретяная

Боевики палят по украинским военных из гранатометов, минометов, пулеметов, также работают снайперы

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевики на Донбассе продолжают стрелять по позициям ВСУ. За последние сутки, 13 мая, было 19 нарушений режима прекращения огня. От пули снайпера погиб украинский военный. С начала этих суток обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате один военнослужащий получил пулевое ранение, он погиб. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

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Обо всех нарушениях Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее боевики обстреляли автомобиль группы разминирования ВСУ.

Кроме того, мы писали, как боевики на Донбассе привлекают детей к боевым действиям.

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