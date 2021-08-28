На Донбассе боевики обстреливают ВСУ – ранены двое украинских военных

На Донбассе сегодня есть пострадавшие. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. Ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", – пишут в сообщении.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Год режима прекращения огня

27 июля 2020 года вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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