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На Донбассе обострение – ранены трое военных

Мария Дмитренко
10 августа, 17:20
Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненых военных – их госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. В результате вражеского огня трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Российские наемники игнорируют правила режима прекращения огня и практически ежедневно открывают огонь по украинским военным.

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