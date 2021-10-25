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На Донбассе боевики открыли огонь по ВСУ и получили жесткую "ответку"

Татьяна Очеретяная
25 октября, 07:25
На Донбассе не утихает огонь – боевики 24 октября стреляли вблизи четырех населенных пунктов

На Донбассе снова стреляли боевики / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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  • В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
  • Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
  • В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • У Новоселовки Второй позиции наших воинов обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 25 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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