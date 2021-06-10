На Донбассе боевики палили из стрелкового оружия. Какая ситуация в районе ООС

Обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет – данные за последние сутки

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 9 июня, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе поселка Новотошковское российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

С начала текущих суток, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: