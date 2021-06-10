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На Донбассе боевики палили из стрелкового оружия. Какая ситуация в районе ООС

10 июня, 07:37

Мария Дмитренко

Обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет – данные за последние сутки

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 9 июня, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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