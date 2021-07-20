На Донбассе боевики палили по ВСУ. Какая сейчас ситуация

Российские наемники применили против украинских военных гранатометы, пулеметы и минометы

Боевики не прекращают обстрелы. REUTERS/Alexander Ermochenko

На Донбассе за прошлые сутки, 19 июля, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Вблизи Павлополя противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области наши защитники заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

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С начала этих суток, 20 июля, было одно нарушение режима прекращения огня: в районе Водяного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех нарушениях уже сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.