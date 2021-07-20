На Донбассе боевики палили по ВСУ. Какая сейчас ситуация

Боевики не прекращают обстрелы. REUTERS/Alexander Ermochenko
На Донбассе за прошлые сутки, 19 июля, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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Вблизи Павлополя противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
На севере Луганской области наши защитники заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
С начала этих суток, 20 июля, было одно нарушение режима прекращения огня: в районе Водяного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех нарушениях уже сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.
Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.
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