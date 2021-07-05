На Донбассе боевики убили бойца ВСУ, еще одного ранили: где и сколько стреляли

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters
На Донбассе за последние сутки, 4 июня, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Против украинский военнослужащих российские наемники применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи каких населенных пунктов вчера было жарко:
- Водяное:
- Авдеевка;
- Мирное;
- Березовое;
- Тарамчук.
Боевику убили одного украинского военного, еще одного ранили. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в удовлетворительном состоянии.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
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Напомним, пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.
Кстати, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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