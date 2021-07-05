На Донбассе боевики убили бойца ВСУ, еще одного ранили: где и сколько стреляли

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за последние сутки, 4 июня, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против украинский военнослужащих российские наемники применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи каких населенных пунктов вчера было жарко:

Водяное:

Авдеевка;

Мирное;

Березовое;

Тарамчук.

Боевику убили одного украинского военного, еще одного ранили. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Реклама

Читайте также: ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

Напомним, пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.

Кстати, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: