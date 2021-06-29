На Донбассе боевики ранили украинского военного: он в тяжелом состоянии

Боевики палили по бойцам ВСУ из гранатометов, минометов и стрелкового оружия

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На Донбассе за прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Один боец ВСУ пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что боевики применили против украинских военных автоматические станковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие. Стреляли вчера вблизи Водяного и Новотошковского.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Бойца эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас он в тяжелом состоянии.

С начала этих суток, 29 июня, российско-оккупационные войска один раз открывали огонь – у Невельского из минометов 120-го калибра.

Сейчас ситуация в районе ООС полностью контролируется украинскими военными.

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Напомним, накануне военные РФ накрыли Красногоровку из запрещенной артиллерии.

Мы также сообщали, что ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы – в частности, была уничтожена вражеская БМП.

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