На Донбассе боевики ударили из запрещенных минометов – ранен боец

За прошедшие сутки, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

"Недалеко от поселка Пески дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из автоматических станковых гранатометов", – пишут в сводке.

В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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По состоянию на 7:00 утра 1 мая зафиксировано уже два нарушения прекращения огня со стороны боевиков.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.