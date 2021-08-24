На Донбассе боевики снова палят по ВСУ. Где вчера стреляли

В результате обстрелов ВСУ понесли потери. Коллаж "Сегодня"
На Донбассе за прошлые сутки, 23 августа, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.
Об этом сообщили в Минобороны.
Боевики палили по позициям ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи каких населенных пунктов заметили нарушения:
- Водяное – обстрелы;
- Марьинка – обстрелы;
- Широкино – с помощью квадрокоптера заминировали территорию;
- В Луганской области заметили беспилотник боевиков.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы российских наемников наши защитники открывали ответный огонь.
С начала этих суток, 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Напомним, ранее в результате вражеского огня военный ВСУ скончался. Погибший – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У него остались жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.
Кроме того, на Донбассе заметили колонну военной техники.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: