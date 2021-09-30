На Донбассе боевики убили бойца ВСУ: имя и фото погибшего

На Донбассе погиб Алексей Стрижак / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе 30 сентября погиб украинский военный Алексей Стрижак из Днепропетровской области. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили на сайте Зеленодольской городской территориальной общины.

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Что известно о погибшем?

Алексею было 39 лет, он погиб в зоне Операции объединенных сил, защищая Украину. Военный был из Криворожского района Днепропетровской области.

Алексей Стрижак погиб на Донбассе. Фото: Зеленодольская городская территориальная община

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Пока не известно, при каких обстоятельствах и где именно он погиб.

Прощаться с военнослужащим будут 2 октября в 11:30 на площади у Дворца культуры "Юбилейный".

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен;

16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;

17 сентября – двое бойцов получили ранения;

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.