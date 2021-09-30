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На Донбассе боевики убили бойца ВСУ: имя и фото погибшего

Татьяна Очеретяная
30 сентября, 22:03
Убитый украинский военнослужащий был из Днепропетровской области – 2 октября пройдет церемония прощания с воином

На Донбассе погиб Алексей Стрижак / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе 30 сентября погиб украинский военный Алексей Стрижак из Днепропетровской области. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили на сайте Зеленодольской городской территориальной общины.

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Что известно о погибшем?

Алексею было 39 лет, он погиб в зоне Операции объединенных сил, защищая Украину. Военный был из Криворожского района Днепропетровской области.

Алексей Стрижак погиб на Донбассе. Фото: Зеленодольская городская территориальная община

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Пока не известно, при каких обстоятельствах и где именно он погиб.

Прощаться с военнослужащим будут 2 октября в 11:30 на площади у Дворца культуры "Юбилейный".

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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