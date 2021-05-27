На Донбассе боевики ударили из гранатометов и получили "ответку"

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 мая, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. А возле Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

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С начала текущих суток, 26 мая, зафиксировано два обстрела. Так, вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Также недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.