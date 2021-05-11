На Донбассе боевики ударили из минометов: где стреляли

Хоть и обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 мая, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, вблизи Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А в пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 мая, обстрелов нет.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.