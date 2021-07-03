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Ситуация на Донбассе. Боевики ударили по мирным жителям

3 июля, 08:43

Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 2 июля, они дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Всего оккупанты 19 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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С начала текущих суток, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Враг открывал огонь вблизи Невельского из минометов 120-го калибра.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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