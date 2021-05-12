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На Донбассе боевики ударили по украинским позициям из минометов: где стреляли

12 мая, 18:51

Юлия Ляхова

Украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали, сообщили в Минобороны

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

На Донбассе за последние сутки боевики трижды обстреливали позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Где фиксировали обстрелы:

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На обстрелы противника военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – сообщили в Минобороны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация на Донбассе уже уменьшилась, и маловероятно, что Россия будет совершать дальнейшие шаги.

Также ранее президент Владимир Зеленский во время поездки к военным под Крым рассказал, что не исключено появление нового переговорного формата по Донбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.

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