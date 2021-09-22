На Донбассе боевики ударили по ВСУ и получили жесткую "ответку"

На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе забили на объявленное перемирие и продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 сентября, они четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

российские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника с помощью разрешенного минскими договоренностями вооружения.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

16 сентября – в Щастье ранение получил местный житель.

17 сентября – двое бойцов получили ранения.

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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