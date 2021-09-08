На Донбассе боевики устроили новые провокации – ранен военный

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За минувшие сутки, 7 сентября, боевики семь раз нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Где стреляли

В направлении населенного пункта Зализное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцева и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.

Возле Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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По состоянию на 7:00 утра 8 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.