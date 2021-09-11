На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ – погиб украинский военный

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе за прошедшие сутки,10 сентября, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Где стреляли боевики:

В районе населенного пункта Попасная (открывали огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра);

возле Золотого-4 (стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия);

возле Широкино и Водяного (применяли гранатометы различных систем).

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксировали два враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Утром 11 сентября вооруженные формирования РФ нарушили режим дважды. В результате вражеского огня один военнослужащий погиб, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.