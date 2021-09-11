На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ – погиб украинский военный

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе за прошедшие сутки,10 сентября, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Где стреляли боевики:
- В районе населенного пункта Попасная (открывали огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра);
- возле Золотого-4 (стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия);
- возле Широкино и Водяного (применяли гранатометы различных систем).
Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксировали два враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Утром 11 сентября вооруженные формирования РФ нарушили режим дважды. В результате вражеского огня один военнослужащий погиб, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.
Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.