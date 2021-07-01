На Донбассе боевики за месяц понесли большие потери

Оккупанты продолжают гибнуть как мухи, и это еще украинские военные не стреляют – боевики хорошо научились самоликвидироваться

Российские оккупанты продолжают нести потери / Фото: Минобороны РФ

Пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.

Об этом сообщил в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Так, за месяц подразделения российских оккупантов недосчитались 77 человек – это не боевые потери:

безвозвратные – 33 боевика:

санитарные – 44.

Потери боевиков с начала перемирия (с 27 июля 2020 года) уже составляют 652 человека:

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безвозвратные – 292 (небоевые – 283, боевые – 9);

санитарные – 360 (небоевые – 353, боевые – 7).

Враг утратил 13 единиц вооружения и военной техники.

Отметим, что традиционно все потери врага небоевые – это подрывы на своих же минах, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, ДТП, суицид, болезни, последствия наркомании и алкоголизма.

Напомним, за май боевики понесли еще большие потери. За последний месяц весны погибли или получили ранения 100 боевиков.