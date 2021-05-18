На Донбассе сепаратист нес службу в одной из частей ВСУ

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего сепаратиста в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.
Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.
В ходе обысков у него изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую символику.
В рамках производства по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.
Ранее мы сообщали, что в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.
Также напомним, СБУ заблокировала крупную "ботоферму", которая работала на заказчиков из России.
Новости на эту же тему: