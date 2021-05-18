На Донбассе сепаратист нес службу в одной из частей ВСУ

"ДНРовец" обманул сотрудников военкомата и пошел служить в ВСУ – его разоблачили сотрудники спецслужбы

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего сепаратиста в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.

Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.

В ходе обысков у него изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую символику.

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В рамках производства по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

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