На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причину

На днях Зеленский сменил все руководство ВСУ и на фронте начались перестановки – теперь депутатам туда не попасть

Залужный не хочет шума от чиновников и депутатов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил ввели 10-дневный карантин на визиты должностных лиц. Это связано с приемом-передачей должности командующего ООС. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валери Залужный.

Генерал рассчитывает на понимание политиков и чиновников.

"Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства", – сказал Залужный.

Напомним, сегодня на Донбасс сорвалась поездка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, визит которого был запланирован заранее, но о новых правилах узнал буквально вчера поздно вечером.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский сменил военное руководство в ВСУ. Так, вместо уволенного с должности командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко назначен Александр Павлюк. Читайте подробней, что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блоке.

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