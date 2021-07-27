На Донбассе не утихают боевики – ударили по позициях ВСУ из минометов и гранатометов

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters
На Донбассе за последние сутки, 26 июля, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали семь военных ВСУ, наши защитники открывали огонь в ответ.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
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Боевики применили против украинских военных минометы 120-го и 82-го калибра, противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы, артиллерию, крупнокалиберные пулеметы.
Где вчера стреляли боевики:
- Водяное;
- Авдеевка;
- Причепиловка;
- Галициновка;
- Опытное;
- Старогнатовка;
- Пивденне;
- Каменка;
- Широкино.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировали пролеты двух беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов четыре бойца ВСУ получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней тяжести, еще пяти – удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
С начала этих суток, 27 июля, боевики два раза нарушили режим тишины – вблизи Золотого-4 и Водяного. Сегодня никто не пострадал.
Тем временем на выборы в РФ зовут украинцев из так называемых "Л/ДНР". Жителям ОРДЛО с липовыми российскими паспортами разрешили участвовать в выборах, причем даже онлайн.
Также напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.
Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ:
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