На Донбассе не утихают боевики – ударили по позициях ВСУ из минометов и гранатометов

Обстрелы на Донбассе участились – ВСУ понесли большие потери, наши защитники ответили боевикам

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за последние сутки, 26 июля, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали семь военных ВСУ, наши защитники открывали огонь в ответ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Читайте также: Новое обострение на Донбассе. Будет ли Украина созывать ТКГ?

Боевики применили против украинских военных минометы 120-го и 82-го калибра, противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы, артиллерию, крупнокалиберные пулеметы.

Где вчера стреляли боевики:

Водяное;

Авдеевка;

Причепиловка;

Галициновка;

Опытное;

Старогнатовка;

Пивденне;

Каменка;

Широкино.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировали пролеты двух беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов четыре бойца ВСУ получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней тяжести, еще пяти – удовлетворительное.

Реклама

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

С начала этих суток, 27 июля, боевики два раза нарушили режим тишины – вблизи Золотого-4 и Водяного. Сегодня никто не пострадал.

Тем временем на выборы в РФ зовут украинцев из так называемых "Л/ДНР". Жителям ОРДЛО с липовыми российскими паспортами разрешили участвовать в выборах, причем даже онлайн.

Также напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ: