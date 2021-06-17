На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военный

Фото Alexander Ermochenko/Reuters Боевик т.н. "ЛНР" на территории разрушенного дома
На Донбассе за прошлые сутки, 16 июня, боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных. В результате один боец ВСУ пострадал.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Боевики стреляли по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, минометов 82-го калибра, стрелкового оружия.
Вблизи каких населенных пунктов шли бои:
- Авдеевка;
- Зайцево;
- Талаковка;
- Новоселовка;
- Водяное;
- Новгородское;
- Луганское;
- Новотошковское.
В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.
С начала этих суток, 17 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – вблизи Песков. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.
Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.
Также сообщалось, что Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе. 31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда.
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