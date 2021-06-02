На Донбассе не утихают обстрелы: где шли бои

Боевики стреляют по бойцам ВСУ, чтобы получить "ответку" и обвинить Украину в нарушениях

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе вчера, 1 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Новгородского оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Песков противник в направлении позиций ВСУ вел огонь из стрелкового оружия.

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На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь. О нарушениях боевиков сообщили СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 июня, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

Кроме того, недавно СБУ отработала в прифронтовой Авдеевке (Донецкая область) нейтрализацию "вражеских диверсантов".