На Донбассе не утихают обстрелы – ранен боец ВСУ

На Донбассе снова неспокойно / Фото: Минобороны Украины
На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Кроме того, за минувшие сутки, 23 мая, боевики шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Так, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.
В районе населенного пункта Старогнатовка боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Известно, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 24 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.
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