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На Донбассе не утихают обстрелы – ранен боец ВСУ

25 июня, 08:01

Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 июня, боевики 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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С начала текущих суток, 25 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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