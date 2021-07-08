На Донбассе ранен боец ВСУ. Где шли бои

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Кроме того, за минувшие сутки, 7 июля, боевики шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
- Вблизи Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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С начала текущих суток, 8 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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