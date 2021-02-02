На Донбассе не утихают обстрелы: за неделю боевики ранили пятерых армейцев

Неподалеку оккупированного Донецка снайперская пуля пробила насквозь каску украинского военного и ранила бойца в голову.
За его жизнь борются медики в харьковском госпитале, рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.
Армейцев ранили посреди дня. Они передвигались между позициями и вышли на открытый участок. Именно в тот момент боевики и открыли огонь.
Валерий вместе с собратьями подходил к укрытию и услышал выстрелы.
"Два хлопка, мы сразу легли. Я говорю – ложись и мы легли. Я не думал, что по нам стреляли. Просто два хлопка. Я стал звать ребят, а они молчат", – рассказывает Валерий.
Александр первым бросился спасать бойцов. Оба были в сознании, когда он их перевязывал:
"Я прибежал. Лежал Влад. Раскрыта голова, мозги. Быстро раскрыли аптечку. Бинты достали, специальную прикладку... Сверху приложили, придавили хоть как-то", – говорит Александр.
Армеец не сомневается – стрелял снайпер.
"Там целились одному в сердце, одному – в голову", – рассказывает Александр.
Это уже пятый ранен армеец за последнюю неделю, один умер в больнице.
Воины фиксируют резкий рост количества обстрелов по всей линии фронта. Раненых снайпером бойцов эвакуировали в госпиталь в Харьков. Один в реанимации, состояние другого – стабилизировали.
Напомним, неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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