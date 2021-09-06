На Донбассе не замолкают выстрелы. Где стреляли боевики

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 5 сентября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

Вблизи Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

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С начала текущих суток, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: