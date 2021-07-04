Версія українською
$ 27,38
32,52

На Донбассе не замолкают выстрелы. За сутки боевики 14 раз открывали огонь

4 июля, 09:04

Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 июля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Читайте также: ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

С начала текущих суток, 4 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Реклама

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Новости на эту же тему:
Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Реклама