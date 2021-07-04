На Донбассе не замолкают выстрелы. За сутки боевики 14 раз открывали огонь

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. / Фото: Минобороны Украины
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 июля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи Невельского вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
- В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Опытного противник обстреливал наши позиции с противотанковых ракетных комплексов.
- Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
- В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
- В направлении населенного пункта Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
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С начала текущих суток, 4 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- А возле Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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