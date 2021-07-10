На Донбассе новое обострение. Погиб украинский военный

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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А у Орехова российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

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По состоянию на 7:00 утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня:

вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм;

оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм; недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра;

возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра; у Водяного на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм;

на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм; неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра;

российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра; в направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на новый формат переговоров по Донбассу с участием США.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: