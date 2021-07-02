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На Донбассе обострение. Боевики 26 раз ударили по позициям ВСУ, есть раненый

2 июля, 08:31

Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 июля, боевики 26 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 2 июля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе боевики за месяц понесли большие потери.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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