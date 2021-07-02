На Донбассе обострение. Боевики 26 раз ударили по позициям ВСУ, есть раненый

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Кроме того, за минувшие сутки, 1 июля, боевики 26 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Возле Авдеевки оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-го калибра.
- Возле Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применяли минометы 120-го калибра.
- Неподалеку Победы российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
- В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В направлении населенного пункта Новоалександровка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.
- Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
- Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
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С начала текущих суток, 2 июля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
- В районе Золотого-4 враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
- Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-го калибра.
- Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе боевики за месяц понесли большие потери.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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