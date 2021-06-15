На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов: где было жарко

14 июня боевики стреляли вблизи четырех населенных пунктов и запускали БПЛА на украинскую территорию

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей / Фото: AFP

На Донбассе за прошлые сутки боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. В результате действий НВФ бойцы ВСУ не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против бойцов ВСУ боевики применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

Новотошковское;

Водяное;

Павлополь;

Луганское.

Кроме того, на севере Луганской области заметили вражеский БПЛА типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили украинские военные.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.

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Также вчера двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. У них осколочные ранения, сейчас мужчины в больнице. Состояние здоровья одного военного – удовлетворительное, другой – средней тяжести.

С начала этих суток, 15 июня, было одно нарушение режима прекращения огня – неподалеку Новгородского.

"Сегодня" сообщали, что пьяные боевики "ЛНР" перестреляли друг друга – прикрываются "украинскими диверсантами".

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