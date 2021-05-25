На Донбассе не утихает вражеский огонь: боевики обстреляли мирных жителей

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают об обстреле мирных жителей – где стреляли оккупанты

Последствия обстрела. Фото: facebook.com/10brygada

На Донбассе в направлении населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Пивничное", а вторая – в жилой дом в населенном пункте Пивничное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинением в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ (с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения. – Ред.)", – добавили в штабе.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 мая, боевики восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде Павлополя и Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Реклама

Известно, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 25 мая, нарушений режима прекращения огня нет.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.