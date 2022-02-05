На Донбассе оккупанты обстреляли село: повреждены дом и школа (фото)

На Донбассе люди пострадали от вражеских обстрелов. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 5 февраля, на Донбассе российские оккупанты продолжают открывать огонь. В этот раз враги обстреляли село Павлополь.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Приблизительно в 13:00 российские наемники обстреляли село Павлополь в Донецкой области. Они осуществили выстрелы из беспилотников.

На опубликованных нами фото можно увидеть, что в результате обстрела поврежден дом местного жителя.

Также повреждено здание местной школы. На данный момент учебное заведение не работает.

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В Донецкой области оккупанты обстреляли село. Фото: "Сегодня"

Боевики несут потери на Донбассе: есть погибший и раненый

Пока на передовой боевики сохраняют режим "тишины", в тылу они не сидят сложа руки – один боец погиб и один получил ранение. Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

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По его словам, это потери боевиков за вчерашний день, и все небоевые: