На Донбассе оккупанты ранили украинского военного – в каком он состоянии

На Донбассе обострилась ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 14 февраля на Донбассе российские оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

Недалеко от поселка Трехизбенка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Есть пострадавший

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Оккупанты обстреливают Пески и угрожают членам ОБСЕ: что происходит в зоне ООС

Оккупанты обстреляли поселок Катериновка в Луганской области. Кроме этого, российские наемники угрожали наблюдателям ОБСЕ.

Эпицентром боевых действий всю неделю остается поселок Пески. Каждый день это название появляется в сводке штаба ООС. Вчера там вели обстрел из гранатометов и пулеметов. Также оккупанты сбрасывают гранатометные выстрелы с беспилотников. За сутки 12 февраля зафиксировали два таких случая.

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